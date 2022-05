Tragedia nel Pisano, scivola dalle scale e manda in frantumi una bottiglia di vetro: muore bimbo di 3 anni

Sul posto sono intervenute le squadre del 118 che hanno tentato invano di rianimarlo. I carabinieri hanno aperto un'indagine sul caso, e dai primi accertamenti sembrerebbe che per il piccolo sia stata fatale una ferita al collo provocata da una bottiglia di vetro che si è rotta quando ci è caduto sopra.

La dinamica

- Sarebbero stati i genitori, che non erano con lui al momento dell'incidente, a chiamare i soccorsi. Il bimbo stava giocando da solo, quando la coppia ha sentito il rumore della caduta e dei suoi lamenti e si è precipitata su di lui, ritrovandosi dinanzi alla terribile scena. I turisti tedeschi erano in vacanza in Toscana con il bimbo e il fratellino più piccolo.