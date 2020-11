Toscana zona rossa, Giani: "Non ci hanno dato tempo per adeguarci all'arancione"

Eugenio Giani esprime la propria amarezza per il doppio salto della regione Toscana da zona gialla a zona rossa. Il presidente della Regione Toscana, a "Mattino Cinque", commenta le decisioni del governo: "Non abbiamo avuto nemmeno il tempo per attrezzarci a governare con le caratteristiche della zona arancione - dice -. L'impegno, al di là dei colori, è per dare risposte in tal senso: alleggerire la pressione sugli ospedali, aumentare i posti letto e il tracciamento".

Giani non è convinto dai criteri di assegnazione dei colori: "Nella lettura dei dati qualcosa dovrebbe essere spiegato. La percentuale dei nuovi casi positivi sul totale dei tamponi effettuati classifica la Toscana al dodicesimo posto in Italia. Noi abbiamo pagato perché siamo rimasti indietro sul tracciamento, riuscivamo a individuare solo il 37 per cento dei contatti, poi abbiamo arruolato 500 giovani per lavorare sulla ricostruzione dei contatti e siamo riusciti ad arrivare al 60 percento. Siamo stati valutati su dati che non sono reali, siamo indietro di una settimana".