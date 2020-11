Coronavirus, in Italia 37.255 nuovi casi e altri 544 decessi 

In Italia ci sono 37.255 nuovi casi di coronavirus , a fronte di 227.695 tamponi eseguiti (mentre venerdì l'aumento dei positivi era stato di 40.902 su 254.908 tamponi). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 544 decessi (contro i 550 del giorno prima) per un totale, da inizio emergenza, che sale a 44.683. In terapia intensiva sono ricoverati 3.306 pazienti (+76). La Regione con il maggior incremento di casi è la Lombardia : +8.129.

Rapporto positivi/test al 16,3% - Sono stati eseguiti oltre 27mila tamponi in meno rispetto a venerdì. Il rapporto tra positivi e test effettuati è del 16,3%. Gli attualmente positivi sono 688.435 (+24.509). Il totale dei contagi dal'inizio della pandemia è di 1.144.552.

La pressione sugli ospedali - Cresce ancora il carico sugli ospedali. Su 688.435 attuali positivi, 31.398 persone sono ricoverate con sintomi in ospedale, con un aumento di 1.230 persone rispetto a ieri, e 3.306 persone sono in terapia intensiva, +76 rispetto a ieri. Mentre ci sono 653.731 persone positive in isolamento domiciliare. I dimessi o guariti salgono a 411.434 in totale, +12.196 nelle ultime 24 ore.

Le Regioni più colpite - Tra le Regioni con il maggior numero di positivi nelle ultime 24 ore c'è la Lombardia con 8.129 nuovi casi, poi il Piemonte con 4.471, il Veneto con 3.578, la Campania con 3.351, il Lazio con 2.997, l'Emilia Romagna con 2.637, e la Toscana con 2.420.

