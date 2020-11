Coronavirus, in Italia 40.902 nuovi casi e 550 morti

Covid, a Milano il "drive-through" più grande d'Italia: allestito dall'esercito, permetterà di fare 500 tamponi al giorno IPA 1 di 54 IPA 2 di 54 IPA 3 di 54 IPA 4 di 54 IPA 5 di 54 IPA 54 di 54 IPA 54 di 54 IPA 54 di 54 IPA 54 di 54 IPA 10 di 54 IPA 11 di 54 IPA 12 di 54 IPA 13 di 54 IPA 14 di 54 IPA 15 di 54 IPA 16 di 54 IPA 17 di 54 IPA 18 di 54 IPA 19 di 54 IPA 20 di 54 IPA 21 di 54 IPA 22 di 54 IPA 23 di 54 IPA 24 di 54 IPA 25 di 54 IPA 26 di 54 IPA 27 di 54 IPA 28 di 54 IPA 29 di 54 IPA 30 di 54 IPA 31 di 54 IPA 32 di 54 IPA 33 di 54 IPA 34 di 54 IPA 35 di 54 IPA 36 di 54 IPA 37 di 54 IPA 38 di 54 IPA 39 di 54 IPA 40 di 54 IPA 41 di 54 IPA 42 di 54 IPA 43 di 54 IPA 44 di 54 IPA 45 di 54 IPA 46 di 54 IPA 47 di 54 IPA 48 di 54 IPA 49 di 54 IPA 50 di 54 IPA 51 di 54 IPA 52 di 54 IPA 53 di 54 IPA 54 di 54 leggi dopo slideshow ingrandisci Apre a Milano il drive through più grande d'Italia. Allestito dall'Esercito, consente di effettuare 500 test rapidi al giorno. Sarà operativo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14. Come prova generale, venerdì e sabato verrà sottoposto ai test il personale di protezione civile e di polizia locale. Da lunedì anche gli studenti e il personale scolastico potranno fare il tampone. "L'utilizzo prioritario sarà per le scuole, ma, se ci saranno gli spazi, apriremo anche ai pazienti sintomatici prenotati dai medici di medicina generale", ha spiegato il direttore generale dell'Ats di Milano, Walter Bergamaschi.

Sono 40.902 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 254.908 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche 550 morti, per un totale di 44.139 decessi dall'inizio della pandemia. Aumentano di 60 unità i pazienti nelle terapie intensive (3.230 in tutto), mentre sono 1.041 in più le persone ricoverate negli altri reparti Covid (30.914 in totale). La Lombardia è la Regione con il maggior numero di nuovi casi (+10.634).