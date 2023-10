Terranuova Bracciolini (Arezzo), 38enne ucciso dopo un concerto rap: omicida gli ha reciso la gola con un narghilè

Leggi Anche Arezzo, uccide il marito con un mattarello durante una lite

Cosa è successo Ad originare la rissa costata la vita, l'1 ottobre a Terranuova Bracciolini (Arezzo), al 38enne dominicano residente a Montevarchi, sarebbe stato un bicchiere caduto dopo una spallata tra un uomo e una donna all'interno di una discoteca. Sarebbero poi volati, come dimostrano le immagini delle telecamere, sgabelli, qualcuno avrebbe tirato fuori una pistola a salve e sarebbero stati lanciati i narghilè tra qui quello che, rottosi, ha colpito al collo la vittima recidendogli la giugulare e la carotide. E' quanto ha spiegato il comandante dei carabinieri di Arezzo in occasione della conferenza stampa convocata a seguito dell'arresto in del presunto omicida, Pavel Braulio Martinez Mesa, residente a Perugia, operaio in una ditta alimentare.

Il 33enne dominicano si è consegnato ai carabinieri L'uomo, è stato spiegato, quando ha saputo che i militari lo cercavano, si è presentato in commissariato a Perugia qualche giorno fa. Ad avvisarlo era stata la compagna. Ai carabinieri, in un primo momento, ha raccontato che ricordava solo di aver lanciato qualcosa ma null'altro. Il 33enne, assistito dall'avvocato perugino Francesco Areni, è stato interrogato in carcere ad Arezzo.

Per l'arresto fondamentali le telecamere di sorveglianza I carabinieri sarebbe risaliti al 33enne anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere. Ad incastrarlo sarebbero stati un tatuaggio e un paio di scarpe rosse. Al momento gli indagati per rissa sono tre, ma le indagini sono in corso così come le identificazioni. Otto le persone che si sono fatte refertare in vari ospedali della zona.