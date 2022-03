Strage di Viareggio, l'ex a.d di Ferrovie Moretti non rinuncia alla prescrizione

Moretti non rinuncia alla prescrizione - Moretti ha comunicato la sua decisione in merito alla prescrizione alla corte di Firenze dopo che, nel primo appello, aveva invece rinunciato ad avvalersene. Moretti fu condannato a sette anni in primo e secondo grado. Poi la Cassazione, annullando con rinvio la sentenza, aveva stabilito che lo stesso Moretti dovesse chiarire in appello bis l'intenzione di rinunciare o no alla prescrizione, dal momento che la rinuncia stessa era arrivata prima che l'accusa cadesse in prescrizione, dopo la caduta dell'aggravante della violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro.

Il nodo traduzione - Il processo, che si era aperto a Firenze, è stata quindi rinviato in seguito all'accoglimento dell'eccezione sulla traduzione della sentenza, come richiesto dalle difese degli imputati tedeschi in apertura di udienza. Gli avvocati degli otto imputati stranieri del processo hanno sollevato alla Corte l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per la mancata traduzione parlando di "lesione del diritto di difesa".

Le famiglie: "Una vergogna" - I familiari delle vittime hanno duramente condannato la mancata traduzione definendo "vergognosa" tale circostanza. "Sappiamo che ci rimanderanno a casa - ha detto Daniela Rombi, familiare di una delle vittime e rappresentante dell'associazione "Il mondo che vorrei" -. Metà dei condannati sono tedeschi e a nessuno è venuto in mente di tradurre la sentenza della Cassazione in tedesco. E' una vergogna".

La strage di Viareggio: il treno della morte nel 2009 ansa 1 di 24 ansa 2 di 24 ansa 3 di 24 ansa 4 di 24 ansa 5 di 24 ansa 6 di 24 ansa 7 di 24 ansa 8 di 24 lapresse 9 di 24 lapresse 10 di 24 lapresse 11 di 24 lapresse 12 di 24 lapresse 13 di 24 lapresse 14 di 24 lapresse 15 di 24 lapresse 16 di 24 lapresse 17 di 24 lapresse 18 di 24 lapresse 19 di 24 lapresse 20 di 24 lapresse 21 di 24 lapresse 22 di 24 lapresse 23 di 24 lapresse 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per 16 imputati, tra i quali i vertici delle Ferrovie come Mauro Moretti, Michele Mario Elia, Vincenzo Soprano, Mario Castaldo, oltre a dirigenti di aziende ferroviarie tedesche. Avendo escluso l'aggravante dell'incidente sul lavoro dall'accusa di omicidio colposo plurimo, la Corte di appello nel processo bis dovrà rideterminare le condanne considerando che l'unico reato che resta contestato è quello di disastro ferroviario.