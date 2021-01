Strage di Viareggio, la Cassazione: prescritti gli omicidi colposi | Appello Bis "solamente" per disastro

ansa

Sono stati dichiarati prescritti gli omicidi colposi per la strage di Viareggio, l'incidente ferroviario avvenuto il 29 giugno 2009 in cui morirono 32 persone. E' la decisione della corte di Cassazione, che ha quindi disposto, solo per il reato di disastro, un processo di Appello bis, anche per l'ex Ad di Fs e Rfi, Mauro Moretti. Rabbia e delusione tra i parenti delle vittime.