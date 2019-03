Strage di cavalli nel Pisano, Asl: "Sospetto avvelenamento"

Non sono morti per il virus della rinopolmonite, come era stato ipotizzato, i nove cavalli deceduti in circostanze non chiare in un centro di Volterra (Pisa) gestito dalla Onlus Italian Horse Protection. Lo ha rilevato l'Asl secondo cui si tratta di "un sospetto avvelenamento". L'azienda ospedaliera sta eseguendo ulteriori approfondimenti diagnostici e per questo sono stati campionati mangimi e acqua per l'abbeveraggio.