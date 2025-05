La morte di Manyoma Casanova, avvenuta in casa il 10 agosto 2024 per un colpo di fucile, non è stato un incidente ma si è trattato di femminicidio. Lo ha stabilito il gip di Siena che ha disposto la custodia cautelare in carcere per Luis Fernando Porras Baloy, colombiano di 27 anni. L'uomo, che era il convivente della vittima, è accusato di omicidio volontario aggravato.