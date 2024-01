Siena, studentessa non trova casa per via del suo cane: "È possibile che nessuno accetti un animale in casa?"

"Io e il mio peloso siamo disperatamente alla ricerca di una stanza, dopo due mesi di ricerca e almeno 70 risposte negative solo per la presenza del cane. È possibile che nessuno accetti un animale in casa?", ha scritto Francesca Rizzi , questo il nome della ragazza, sui social. L'appello, rilanciato da diverse testate, è diventato virale.

Una studentessa di Medicina di Bergamo non riesce a trovare casa a Siena per via del suo cane, Dogo, un esemplare di razza di bovaro del Bernese che pesa circa un quintale.

La ragazza vive da sei anni col suo cane e non vuole separarsene, è abituata ad averlo con sé. A Siena, l'anno accademico precedente era riuscita a spuntare un contratto di locazione per una stanza, che però non le è stato rinnovato. A quanto pare, il cane in un affitto collettivo di studenti creerebbe disagi di convivenza essendo un animale che ha bisogno di spazio.

Dopo i numerosi "no" alle sue richieste di affittare un alloggio, Rizzi ha deciso di usare i social. "È un cane molto tranquillo", ha spiegato ancora la studentessa, che "non ha bisogno di tanto spazio, non è neanche necessario un giardino (che se però ci fosse non disdegnerei)". "Se avete una stanza da propormi ma avete dubbi sulla presenza del cane, scrivetemi! Facciamo due chiacchiere e vi rassicurerò", ha concluso.