Siena, pestaggio in carcere: inchiesta su 15 agenti | Contestato il reato di tortura

"Sospensione immediata" per i 4 poliziotti penitenziari destinatari di provvedimento di interdizione da parte dell'autorità giudiziaria e "doverose valutazioni disciplinari" per i 15 che hanno ricevuto un avviso di garanzia. Lo ha disposto il Dap, informato dalla Procura di Siena che indaga su un episodio di pestaggio ai danni di un tunisino avvenuto nel carcere di San Gimignano. Durante le percosse gli agenti urlavano: tornatene al tuo Paese.

Agli agenti in servizio è stato contestato anche il reato di tortura. Nell'avviare l'iter dei provvedimenti amministrativi di propria competenza, il Dap confida in un accurato e pronto accertamento da parte della magistratura, ma al tempo stesso esprime la massima fiducia nei confronti dell'operato e della professionalità degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria che svolgono in maniera eticamente impeccabile il loro lavoro.