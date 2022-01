Siena, cittadina russa vaccinata con 4 dosi non ha ancora ottenuto il Green pass

Super Green pass, a Torino controlli per metropolitana e autobus Ansa 1 di 30 Ansa 2 di 30 Ansa 3 di 30 Ansa 4 di 30 Ansa 5 di 30 Ansa 6 di 30 Ansa 7 di 30 Ansa 8 di 30 Ansa 9 di 30 Ansa 10 di 30 Ansa 11 di 30 Ansa 12 di 30 Ansa 13 di 30 Ansa 14 di 30 Ansa 15 di 30 Ansa 16 di 30 Ansa 17 di 30 Ansa 18 di 30 Ansa 19 di 30 Ansa 20 di 30 Ansa 21 di 30 Ansa 22 di 30 Ansa 23 di 30 Ansa 24 di 30 Ansa 25 di 30 Ansa 26 di 30 Ansa 27 di 30 Ansa 28 di 30 Ansa 29 di 30 Ansa 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ad aprile 2021 ha completato il primo ciclo vaccinale con due dosi di Sputnik V, in Russia, suo Paese di origine. Arrivata a maggio a Siena, per motivi di studio, ha dovuto ripetere un ciclo completo di vaccinazioni con Moderna, ma ad oggi, nonostante quattro dosi, non risulta ancora vaccinata e non ha quindi il Green pass. A sollevare il caso di una cittadina russa è l'associazione La Casa della pace, dove la donna insegna russo.