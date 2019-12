Serie di scosse di terremoto nel Mugello, la più forte di 4.5 gradi

Le scuole sono state chiuse anche a Barberino del Mugello e a Vicchio, e in tutti i comuni interessati dallo sciame sismico sono state aperte le unità di crisi,e alle 7 ha aperto anche la sala integrata di Protezione civile della Città metropolitana e della prefettura di Firenze.

Intanto, per consentire le verifiche tecniche sulle linee, è stato sospeso il traffico ferroviario sul nodo di Firenze. Bloccata anche l'Alta velocità tra Firenze e Bologna oltre al traffico regionale.

Molte le persone che via via hanno abbandonato le abitazioni e sono scese in strada, rifugiandosi nelle auto per proteggersi dalla pioggia. "La scossa di magnitudo 4.5 ha fatto davvero paura", ha raccontato il sindaco di Scarperia San Piero, Federico Ignesti.