Scoppia il serbatoio della moto, 33enne muore nel Grossetano

Un 33enne, Leonardo Nannetti, è morto dopo essere rimasto gravemente ustionato da un'esplosione verificatasi nel suo garage a Follonica, nel Grossetano. L'uomo, a quanto pare, stava lavorando con la fiamma ossidrica ma lo strumento, per motivi da accertare, ha fatto esplodere il serbatoio di carburante della motocicletta. Il 33enne è stato investito in pieno dallo scoppio: soccorso e trasferito a Pisa in elicottero, è morto in ospedale.