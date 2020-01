Schiaffeggia studente 15enne, prof fiorentino rischia una denuncia

Un professore di un istituto professionale di Firenze rischia una denuncia per aver schiaffeggiato uno studente 15enne che, nonostante i richiami, non seguiva la lezione. L'adolescente avrebbe subito avvertito il padre, che ha chiamato i carabinieri, i quali hanno identificato il docente: l'uomo ora rischia una denuncia per abuso di mezzi di correzione. Il ragazzo, accompagnato al Pronto soccorso, è stato dimesso con una prognosi di 3 giorni.