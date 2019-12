Roberta Ragusa, la figlia si tatua il nome della madre su un fianco

"Una mamma ti insegna a vivere; a rialzarti quando cadi; a lottare con tutte le tue forze in ciò in cui credi". A scriverlo, su Instagram, è la figlia di Roberta Ragusa, l'imprenditrice pisana di Gello scomparsa il 13 gennaio 2012: per la vicenda il marito, Antonio Logli, è stato definitivamente condannato a 20 anni per omicidio. E ora la figlia ha deciso di dedicare un pensiero alla madre facendosi imprimere sulla pelle un tatuaggio con il suo nome.