La sorte del famoso dipinto “Vaso dei fiori” di Jan van Huysum è in bilico. Dopo l'appello del direttore degli Uffizi che ne richiedeva la restituzione, gli eredi del caporale Herbert Stock, proprietario del quadro, hanno deciso di affidarsi a un arbitrato prima di riconsegnare l’opera, trafugata da Palazzo Pitti a Firenze e da allora conservata in Germania. Secondo il legale della famiglia, quello di Stock non fu un furto ma “un’acquisizione in buona fede a seguito di uno scambio”. La proposta degli eredi è di riconsegnare il dipinto se sarà deciso da un giudice. Si attendono, però, che anche l'Italia sia disposta ad accettare qualunque sentenza.