Prato, ucciso 44enne e ferita la compagna: fermato un amico della coppia

Un uomo di 44 anni, Mirko Congera, è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione di Prato e la sua compagna è rimasta ferita. La donna, che ha dato l'allarme uscendo in strada, avrebbe fatto il nome dell'aggressore: si tratterebbe di un amico della coppia. L'uomo, un 43enne italiano nato in Belgio, è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. Ancora ignoti i motivi dell'aggressione.