Prato, addio a Ivo Landi: l'ultranovantenne che sconfisse il Covid nel 2020 mano nella mano con la moglie

Babbo spero che lassù tu possa avere la serenità che meriti. Fai buon viaggio, grazie per tutto quello che sei stato", con queste parole via Facebook i figli hanno annunciato la morte di Ivo Landi , il 96enne di Prato, che nel dicembre 2020 fu immortalato da un infermiere nel letto d'ospedale mano nella mano con la moglie Livia Arrighini, oggi 91enne, mentre insieme si facevano forza per superare il Covid. Quella foto così tenera diventò virale e rese la coppia famosa in tutta Italia. Tgcom24 , nel tempo, seguì i loro piccoli grandi traguardi, compresi il ritorno a casa per la convalescenza e il 65esimo anniversario di matrimonio nel 2021, sempre mano nella mano.

"Ora c'è solo il vuoto, già mi manchi e ci mancherai, rimarrai nei nostri cuori e non andrai mai via.

Tgcom24

Prato piange Ivo Landi, sopravvissuto al Covid nel 2020 mano nella mano con la moglie "Hai sempre saputo, ma non hai mai detto niente. Hai sofferto nel tuo silenzio senza mai chiedere niente, ma sicuro che qualcosa non andava più bene, combattendo con tutte le tue forze, ed ora c'è solo il vuoto, già mi manchi e ci mancherai. Rimarrai nei nostri cuori e non andrai mai via, Babbo. Spero che lassù tu possa avere la serenità che meriti. Ciao Babbo, fai buon viaggio. Grazie per tutto quello che sei stato". E' il messaggio d'addio che i figli Marco e Andrea Arrigo Landi hanno affidato a Facebook per annunciare nella prima mattinata del 2 novembre che il loro papà Ivo era scomparso.



Nel periodo in cui l'ultranovantenne era ricoverato con la moglie per Covid, a Tgcom24 il figlio Andrea Arrigo raccontava: "L'atteggiamento è molto positivo. Il babbo specialmente non vuole sentire di essere impossibilitato a fare qualcosa, anzi è preoccupato perché ancora non siamo andati a prendere l'olio nuovo e il vino. Sono convinto che la voglia di vivere è la sua arma vincente".



E ancora, a rimarcare la forte tempra che ha sempre contraddistinto Ivo Landi nella sua esistenza e anche nel periodo della pandemia, il figlio a Tgcom24 riferiva: "Il babbo sprona in continuazione la mamma a non abbattersi e lo ha sempre fatto nella loro vita insieme. Anche oggi sentivo che le sussurrava: 'Sono qui, non ci sono problemi'".

Ivo Landi e sua moglie Livia, infatti, insieme ne avevano passate e superate davvero tante. E c'era stato, dunque, anche il Covid tre anni fa, come aveva raccontato Tgcom24.

"Con quello che hanno vissuto, ci si potrebbe costruire un reportage: la mamma è una dei pochi sopravvissuti che può testimoniare la battaglia e l'eccidio di Valibona", ricordava a Tgcom24 sempre il figlio parlando dei genitori.