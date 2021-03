Prato, incendio in un appartamento: muore un donna di 67 anni

Ansa

Una 67enne è morta nell'incendio del suo appartamento a Vaiano, in provincia di Prato. Ad allertare i vigili del fuoco è stato il personale del 118, intervenuto su segnalazione dei vicini di casa. Quando i pompieri sono riusciti a entrare in casa e a spegnere le fiamme, per la donna non c'era più nulla da fare. Accertamenti sono in corso per stabilire la causa del rogo, che parrebbe accidentale.