Prato, i trofei di Jury Chechi alla Reale Foundation: l'asta per salvare la palestra non serve più

"Un affetto commovente": così Jury Chechi ha commentato l'offerta di 70mila euro avanzata da "Reale Foundation" per acquistare i duecento trofei personali che l'olimpionico pratese aveva annunciato di mettere all'asta per finanziare i lavori di restauro della palestra cittadina in cui si allenava, l'Etruria. Niente più asta quindi: i trofei resteranno a Prato, nella palestra rinnovata con i 70mila euro offerti dalla fondazione.