Prato, droga e festini: parroco arrestato patteggia 3 anni e 8 mesi

Ansa

Don Francesco Spagnesi, il prete arrestato per i festini con la droga e per aver sottratto denaro alla sua parrocchia, ha patteggiato 3 anni e 8 mesi davanti al gip del tribunale di Prato. Per il prete è caduta l'accusa di tentate lesioni gravi, ipotizzata sulla possibilità che abbia taciuto malattie sessualmente trasmissibili ai partner, ma sono rimaste quelle di spaccio e traffico di droga e di appropriazione indebita.