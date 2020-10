Pontedera, chiusi nella loro palestra in segno di protesta: "Dormiremo qui fino alla riapertura"

Hanno deciso di chiudersi all'interno della loro palestra fino al 24 novembre, data in cui dovrebbero terminare le restrizioni contenute nel nuovo Dpcm per frenare la seconda ondata di contagi da Covid-19. Marco e Massimo, due fratelli proprietari del centro fitness a Pontedera, in provincia di Pisa, hanno deciso di far lanciare la loro protesta pacifica, trovando grande sostegno da altri imprenditori e colleghi.



"Protestiamo per il settore, che è abbastanza lacerato", dicono a "Pomeriggio Cinque" mostrando la loro tenda da campeggio dove dormono già da tre notti. "Prima di essere imprenditore - spiega uno dei due - sono padre e devo dare il buon esempio ai miei figli. So che la situazione è molto grave, ma ci hanno trattato malissimo",