Pistoia, sorprende la fidanzata a casa con un altro e l'accoltella

E' successo domenica a Cutignano, in provincia di Pistoia. Secondo quanto riportato dai giornali locali, l'aggressore, un 40enne di Firenze, è stato fermato dai carabinieri per tentato omicidio. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

La donna si è risvegliata ma resta in prognosi riservata per le gravi lesioni all’addome. Anche il presunto aggressore, riporta la Nazione, pure lui ricoverato per le ferite riportate durante la colluttazione con l’altro uomo, è in prognosi riservata, piantonato all’ospedale di Pistoia in stato d’arresto. L'"altro" protagonista se l'è cavata con ferite superficiali.

Il 40enne è accusato del tentato omicidio della fidanzata e delle lesioni provocate all’uomo che aveva sorpreso insieme a lei: ha preso un coltello da cucina e un piccolo attrezzo da giardinaggio, scagliandosi sulla coppia, ferendo gravemente lei all’addome e l’uomo alla testa e in altre parti del corpo. Un’aggressione spaventosa: sono intervenuti due ambulanze, una della Croce Rossa, l’altra della Misericordia, l’automedica e i carabinieri.

La scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori è stata impressionante. Sangue ovunque per l’emorragia provocata dal fendente inferto alla donna, le cui condizioni sono apparse disperate.