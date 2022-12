Pistoia, rubate le ceneri di un bambino morto a 4 anni | I genitori: "È tutto quello che ci rimane di lui, riportatecele"

Martedì pomeriggio, i ladri sono entrati nella casa in cui abitano i genitori del piccolo e hanno rubato l'urna di ottone. "È tutto quello che ci rimane di lui, vi prego di riportarcela" è l'appello della mamma e del papà di Manuel, Alessia e Andrea, come riporta Reportpistoia. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda.

"Mio marito è stato il primo ad entrare e subito si è accorto che qualcosa non tornava - ha raccontato Alessia -. Ha visto una borsa per terra in salotto e si è diretto in camera da letto trovandola a soqquadro. Poi la teca aperta e dentro non c'era più niente". "Hanno rubato anche i giochini di mio figlio, eroi della Marvel che erano custoditi nella teca", ha aggiunto la donna.

"Chiediamo che chiunque sia entrato a casa nostra possa in qualche modo farci riavere le ceneri di nostro figlio. Non è possibile rubare un'urna mortuaria, un valore inestimabile per noi", hanno detto a La Nazione Alessia e Andrea. L'appello è stato condiviso da moltissime persone sui social.