Pisa, trovato un cadavere lungo i binari: ritardi nella circolazione dei treni

Il cadavere di una persona è stato rinvenuto intorno alle 6:30 di domenica lungo i binari della ferrovia tra Pontedera e San Romano, in provincia di Pisa.

L'autorità giudiziaria è arrivata per l'identificazione e per l'avvio delle indagini, insieme alle forze dell'ordine. Per rimuovere la salma è stata interrotta la circolazione dei teni e ci sono stati ritardi e disagi per i passeggeri.