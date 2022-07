Pisa, padre e figlia bagnini eroi: salvano 6 persone in mare

Una famiglia in stile

Baywatch

Mario e Giulia Angerosi

"Morning News"

. La storia arriva da Pisa: una coppia di bagnini, padre e figlia, ha salvato sulla spiaggia di Tirrenia sei turisti che stavano rischiando di annegare a causa del mare mosso lo scorso mercoledì 27 luglio., 54 e 19 anni, non ci hanno pensato un attimo e alle prime richieste di aiuto dei bagnanti si sono tuffati per recuperarli: "Non è stato facile - racconta l'uomo a- le onde erano altre due metri, i turisti erano andati oltre le boe di sicurezza, dove ci sono mulinelli e correnti, per fortuna siamo riusciti a portarli in salvo".

Leggi Anche Scontro Argentario, indagato anche il conducente della barca a vela

Per Giulia è la sua

prima stagione da bagnina

: "Non ce la facevo ad aspettare - ha spiegato la ragazza - non ho esitato un minuto, in pochi secondi siamo riusciti ad arrivare nel tratto di mare dove c'era la famiglia. Ho recuperato il bambino e sono riuscita a portarlo in riva".