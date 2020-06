Pisa, cade in piscina e annega: morta una bimba di 3 anni

Una bambina nigeriana di 3 anni è annegata nella piscina di un agriturismo a Riparbella (Pisa). La struttura ospita in questo periodo 41 richiedenti asilo, tutti africani. La piccola era sfuggita al controllo dei genitori e si era allontanata in compagnia di un bimbo connazionale della sua stessa età. Per cause in corso di accertamento è finita in acqua ed è annegata. Sull'episodio indagano i carabinieri.