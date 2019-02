Pisa, bimba uccisa nel 2016: ergastolo a patrigno, madre incriminata

Per l'omicidio di Samantha Castagnino, la bimba di 3 anni uccisa nel 2016 a Calambrone (Pisa), è stato condannato all'ergastolo Tonino Krstic, 34 anni, compagno della madre della piccola. Nei confronti della donna, Juana Francisca De Olmo, la corte di assise di appello di Firenze ha deciso il rinvio degli atti alla procura affinché, in un nuovo processo, venga incriminata per omicidio volontario. Nel 2017 era stata condannata a 10 anni per maltrattamenti.