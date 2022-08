Palio di Siena dell'Assunta 2022, vince la contrada del Leocorno

Il Leocorno, con il fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia , sul cavallo Violenta da Clodia, ha condotto la Carriera in testa fin dalla partenza alla Mossa per tutti i tre giri di piazza del Campo. Rimandata a causa della pioggia, la tradizionale competizione tra contrade era prevista martedì ma l`impraticabilità della pista di tufo ha reso necessario il rinvio.

Nono Palio per Atzeni

Giovanni Atzeni

- Per il fantinoè il nono successo nel Palio di Siena, il quarto consecutivo. Aveva vinto i Palii del 2019 prima della sospensione per il Covid e quello del 2 luglio 2022, correndo sempre per contrade diverse. Per Violenta da Clodio, baio femmina di nove anni, è il primo Palio vinto alla quarta partecipazione.

Caduti quattro fantini -

Durante la corsa sono caduti i fantini di quattro contrade: i loro cavalli sono arrivati al traguardo tutti "scossi". La corsa in piazza del Campo si è disputata il 17 agosto a causa di un rinvio per il maltempo che il 16, data tradizionale, si è abbattuto sulla città e sulla pista di turo allestita al Campo.