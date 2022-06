Ospedale di Empoli, infermiere spiate nelle docce: due indagati

Leggi Anche Ospedale di Empoli, infermiere riprese da telecamera nascosta mentre facevano la doccia

A far scattare l'inchiesta era stata un'infermiera che aveva scoperto la microcamera sistemata in un muro delle docce. I carabinieri hanno quindi fatto un sopralluogo nella struttura, trovando lo schermo posizionato dall'altra parte del muro, in uno spogliatoio accessibile, con un badge, a diverse categorie di dipendenti, tra i quali anche alcuni tecnici. I militari hanno accertato che lo schermo non poteva registrare, ma chi lo aveva predisposto potrebbe aver utilizzato un altro apparecchio per l'operazione.