Morte David Rossi, pm Siena: poteva essere salvato dopo la caduta 

ansa

Secondo la perizia sul corpo di David Rossi "non c'erano lesioni che avevano attinto in maniera mortale la persona. Probabilmente se si fosse intervenuti in tempo si sarebbe salvato". Così il procuratore capo di Siena, Salvatore Vitello, sulla morte del dirigente di Mps, sottolineando come fosse stato anche aperto un fascicolo per omissione di soccorso, in relazione all'ombra di un uomo che appare nelle immagini della videosorveglianza in strada.