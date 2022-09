Moby Prince, collisione perché in mare c'era una terza nave

Il black out a bordo della petroliera pochi minuti prima della tragica collisione la rese invisibile davanti agli occhi del comando del traghetto Moby Prince, costretto a fare una virata improvvisa a sinistra per evitare una collisione certa con una terza nave presente in mare e purtroppo non ancora identificata", ha aggiunto Romano.

10 aprile 1991: il disastro della Moby Prince Ansa 1 di 22 Ansa 2 di 22 Ansa 3 di 22 Ansa 4 di 22 Ansa 5 di 22 Ansa 6 di 22 Ansa 7 di 22 Ansa 8 di 22 Ansa 9 di 22 Ansa 10 di 22 Ansa 11 di 22 Ansa 12 di 22 Ansa 13 di 22 Ansa 14 di 22 Ansa 15 di 22 Ansa 16 di 22 Ansa 17 di 22 Ansa 18 di 22 Ansa 19 di 22 Ansa 20 di 22 Ansa 21 di 22 Ansa 22 di 22 leggi dopo slideshow

"L'accordo assicurativo che altro non era che un patto di non belligeranza tra le compagnie dimostra che ci sono probabilmente documenti, in possesso dell'Eni, che potrebbero fornire ulteriore chiarezza su quanto accaduto e faccio appello ai vertici attuali della società, affinché li renda pubblici per dare risposte definitive a 31 anni da quella che agli occhi dell'opinione pubblica è una strage", si legge nella relazione conclusiva.