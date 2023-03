Matteo Renzi perde la causa | E il giudice di Firenze lo "bacchetta": "Il tribunale non è un bancomat"

"Regalo fatto a Renzi" non è diffamazione

Inoltre, si legge ancora nelle motivazioni della sentenza, la "dicitura 'regalo fatto a Renzi' non è diffamatoria perché nel titolo del paragrafo è scritto chiaramente 'prestiti'" rispetto a versamenti di denaro nell'ambito delle attività di Open. Quindi per Zanda l'articolo è corretto e "Renzi non deve usare i tribunali come bancomat".