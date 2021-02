Massa Carrara, cade in un burrone durante escursione: muore 18enne

ansa

Un escursionista di 18 anni è morto sul monte Marmagna, tra Pontremoli (Massa Carrara) e il versante parmense. La vittima, di origini albanesi ma residente da tempo in Lunigiana, era in compagnia di alcuni amici e sarebbe scivolato sul ghiaccio nel tentativo di superare un canalone, finendo in un burrone.