Massa-Carrara, 26enne accoltellato fuori da discoteca

Accoltellato all'uscita della discoteca. E' successo attorno alle 4 di notte fuori dalla discoteca Paprika di Aulla, in provincia di Massa-Carrarra. Ad essere ferito a un fianco è stato un ragazzo di 26 anni. Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Massa, ma non è in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.