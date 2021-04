Mamme rubano al supermercato per sfamare i figli, una di loro: “Non siamo ladre”

Avevano rubato in un supermercato di Livorno per sfamare i loro figli e prima di farlo avevano anche avvertito il Comune al quale chiedono aiuti e sostegni. Sono un gruppo di mamme che, a distanza di qualche settimana da quanto accaduto, parlano ai microfoni di "Mattino Cinque". "Non siamo delle ladre", dice una di loro a nome di tutte. Simona spiega le ragioni del gesto: "Il nostro voleva essere un messaggio", racconta la donna che ha perso il lavoro durante la prima ondata di Covid e adesso è rimasta senza soldi.

"In 48 anni ho sempre lavorato, fare un gesto come il nostro è umiliante - continua Simona - dopo un anno che subiamo umiliazioni". "Non siamo qui con le mani in mano a pensare che il Comune ci debba aiutare", dichiara Simona che sostiene, insieme alle altre mamme, di non aver avuto abbastanza sostegno.