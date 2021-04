Livorno, gruppo di mamme ruba al supermercato ma avverte prima il Comune

"Se entro il pomeriggio non ci arrivano gli aiuti, andiamo al supermercato a rubare perché non abbiamo nulla da mangiare". È l'email che un gruppo di mamme ha inviato al comune di Livorno prima di dirigersi, insieme ai loro bambini, in uno dei supermercati della città, riempire i carrelli con alimenti di prima necessità e uscire senza pagare. Il caso è stato raccontato in un servizio di "Mattino Cinque".

Latte, pasta, pane, olio e pannolini per i propri figli, è questo il contenuto della spesa fatte dalle mamme che hanno forzato le casse del supermercato dicendo che avrebbe pagato il Comune. Le donne inseguite prima dalle guardie giurate e poi bloccate dalla polizia si sono più volte scusate e non hanno ricevuto nessuna denuncia da parte del supermercato. Il Comune di Livorno ha promesso che le aiuterà, come già aveva fatto in passato con alcune di loro, ma avverte: "Gesti simili non devono accadere mai più, non possono essere tollerati".