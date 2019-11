Maltempo, Regione Toscana: massima attenzione per la piena dell'Arno

Massima attenzione in Sala operativa della protezione regionale toscana sull'andamento della piena del fiume Armo, il cui colmo a Firenze è previsto nel primissimo pomeriggio. La Regione ha comunicato che il sistema delle dighe ha regolarmente funzionato, secondo quanto previsto dalle procedure e dalle normative. Grosse criticità nel Grossetano, dove sono state evacuate diverse case in via precauzionale.