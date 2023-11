Maltempo a Prato, gli interventi della protezione civile cinese: "Più veloci della burocrazia italiana"

"Diamo una mano, per cercare di velocizzare i lavori e tornare prima alla normalità". Così, a "Mattino Cinque News", Luca Zhou, presidente dell'associazione Ramunion Italia, la cosiddetta protezione civile cinese, parla del piano di intervento della onlus, a seguito del maltempo che ha colpito l'intera regione Toscana.

L'associazione, in particolare, sta operando in una serie di aziende tessili a Montemurlo, poco fuori Prato, per cercare di rimetterle in sesto il prima possibile, senza dover aspettare i tempi della burocrazia italiana.

"In questo caso, la ripartenza è difficile, perché le macchine si trovavano tutte sott'acqua. Alcune sono proprio inutilizzabili", spiega l'uomo, sottolineando che anche i tessuti, entrando in contatto con il fango, si sono rovinati molto.