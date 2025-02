Nubifragio all'Elba, a Portoferraio è "emergenza alluvione" | Persone salvate in extremis dai vigili del fuoco

"Le situazioni più gravi nella zona della Casaccia e in via del Carburo, con persone bloccate all'interno delle proprie abitazioni in attesa di essere sgomberate - spiega sui social l'assessore Lorenza Burelli -. Non si registrano per il momento feriti. Al momento non è consigliato entrare né tantomeno uscire da Portoferraio". Il Comune ha istituito il Coc, coordinato dal sindaco Tiziano Nocentini. "Portoferraio è stata colpita da un fortissimo nubifragio, che ha causato allagamenti in tutte le zone della città e nelle periferie - aggiunge Burelli -. Da qualche minuto dopo le 17 fino alle 19 di giovedì 13 febbraio il temporale ha scaricato enormi quantità di acqua in maniera incessante. Le squadre della protezione civile comunali, che erano già in stato di allarme per l'allerta arancione, si sono subito posizionate per regolare il traffico in uscita e in entrata da Portoferraio. Le prime criticità segnalate si sono verificate nella zona della Casaccia e del Carburo, in via Carducci, Val di Denari, Viale Elba. Una frana ha interrotto la strada di San Martino".