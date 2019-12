Lucca, scooter contro un muro: muore campione italiano under 18 di nuoto

Incidente mortale a Capezzano Pianore, frazione di Camaiore in Versilia, in provincia di Lucca. La vittima è un 16enne, Dario D'Alessandro, campione italiano under 18 di nuoto pinnato. Il ragazzo in sella al suo scooter avrebbe prima urtato un'auto che lo precedeva e poi sarebbe finito contro un muretto. Il 16enne stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici a Pietrasanta.