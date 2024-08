Livorno, precipita da almeno 5 metri sugli scogli: grave 20enne

Un 20enne è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cisanello di Pisa per essersi ferito precipitando sugli scogli dopo un volo da un'altezza di almeno 5 metri (alcuni media locali parlano addirittura di 10 metri). E' accaduto all'alba di giovedì 8 agosto a Livorno, nei pressi di una discoteca. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, aveva trascorso la notte nel locale insieme ad alcuni amici, i quali, all'uscita, non vedendolo, hanno intuito che gli fosse accaduto qualcosa e hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, i vigili del fuoco, la guardia costiera, un'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso regionale Pegaso con il quale il 20enne, una volta recuperato, è stato trasportato all'ospedale pisano.