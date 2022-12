Livorno, osteria rapinata tre volte in una settimana

Tre rapine in sette giorni. È ciò che ha subito il "Red", un'osteria nel pieno centro di Livorno, che, nei giorni antecedenti al Natale, si è più volte vista sottrarre soldi, strumenti e cibo.

"Dopo il terzo furto, ho deciso di installare un impianto di videosorveglianza", racconta all'inviata di "Mattino Cinque News" Thomas Canessa, proprietario del locale. "La mattina della Vigilia ho ricevuto un alert dalle telecamere e mi sono precipitato in bottega, sorprendendo il ladro. Quando mi ha visto, mi ha lanciato addosso il borsone di alimenti che si stava portando via ed è scappato".

Oltre allo spavento, ciò che resta in Canessa è soprattutto la rabbia: "Non è semplice, non mi sento sicuro. Le prime due notti le ho passate in bianco guardando le immagini delle videocamere".