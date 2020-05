Livorno, la soluzione di uno stabilimento balneare: “Prenotazioni a giorni alterni”

Prenotazioni a giorni alterni per cercare di accontentare tutti. E' l'iniziativa di uno stabilimento balneare livornese per rispettare le misure legate all'emergenza coronavirus, ma al contempo accontentare la clientela del lido. A "Pomeriggio Cinque" il titolare dello stabilimento assicura: "Le tariffe sono diminuite del 25/30 per cento".

"L'idea nasce - continua l'uomo - per cercare di non escludere nessuno dei clienti e non dover scegliere chi accettare e chi no", conclude il proprietario del lido.