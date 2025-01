Un uomo di 43 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto alla periferia di Livorno. La vittima è stata trovata dal 118 vicino all'auto, ribaltatasi in un campo. Il corpo è stato sbalzato fuori dal veicolo proprio in seguito all'uscita di strada. Sono stati altri automobilisti in transito a notare l'auto ribaltata e il corpo dell'uomo, dando così l'allarme e facendo scattare i soccorsi.