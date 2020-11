Livorno, il fratello del 39enne morto in attesa del tampone: "Aveva febbre alta, presenteremo un esposto" 

Morto a 39 anni in attesa di un tampone. Accade a Livorno: Jonathan nel giro di pochi giorni è deceduto mentre era in attesa di ricevere l'ok per sottoporsi a un tampone. La denuncia, a "Pomeriggio Cinque", arriva dal fratello Romolo: "Ha iniziato ad avere febbre alta e a respirare sempre peggio - spiega - noi siamo intenzionati a presentare un esposto perché si poteva fare qualcosa di più visto che non è stato rispettato il protocollo Covid".

Romolo ha poi fatto ascoltare gli audio delle ultime chiamate con suo fratello: "Avrò chiamato duecento volte - diceva - il dottore vuole dare ancora un po' prima di farmi fare il tampone".