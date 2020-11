Covid, negli ospedali in Toscana stop alle attività programmate

Ansa

"Stiamo per fermare tutte le attività programmate negli ospedali". A dirlo è Paolo Morello Marchese, direttore generale dell'Asl Toscana centro. Il provvedimento riguarderà le strutture dell'azienda sanitaria, competente per le province di Firenze, Prato e Pistoia e ha lo scopo di liberare posti letto per l'emergenza Covid. Restano garantiti gli interventi di chirurgia oncologica, quelli per patologie come infarto e ictus, e le urgenze.