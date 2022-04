Livorno, corsa per prenotare l'ombrellone nonostante i rincari e la crisi

In molti stabilimenti balneari è già corsa per prenotare l'ombrellone nonostante i rincari e la crisi.

"Mattino Cinque News"

Livorno

diritto di prelazione

per riprendere la stessa postazione che si aveva lo scorso anno

si è recato adove un impianto ha dato la possibilità ai propri clienti delovvero un mese di tempo. Due giorni fa, all'apertura delle prenotazioni, molte persone si sono messe in coda per non perdere la priorità. L'inviato ha intervistato una signora che si è presentata all'orario di apertura degli uffici: "Spendo volentieri i soldi soprattutto per mio figlio di 14 anni".

L'inviato ha poi intervistato

la responsabile dell'ufficio del front office

1.400€ da fine maggio fino al 20 di settembre

dello stabilimento la quale ha dichiarato che molta gente ha già confermato: "Per un ombrellone e due lettini il prezzo è di, le prospettive per questa stagione sembrano rassicuranti, la gente è venuta a riconfermare, quest'anno abbiamo dato la possibilità al cliente di avere un mese di tempo, quindi vengono, prendono la prenotazione tranquillamente, riconfermano e sono tutti contenti".

"Come ogni anno - ha concluso la responsabile - abbiamo una lista d'attesa con tanti clienti per l'anno successivo, se non ci fossero tutte le riconferme sicuramente tutti i posti liberi sarebbero già occupati".