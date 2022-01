Livorno, bambino di 12 anni insultato e aggredito perché ebreo

"Una situazione incredibile, da pelle d'oca, sembra di essere ripiombati nei tempi più bui della storia del nostro Paese - spiega il primo cittadino del Comune livornese -. L'amministrazione comunale non intende sottacere o banalizzare quanto accaduto che è di una gravità inaudita".

"Fatto di massima gravità"

"Abbiamo invitato la famiglia a fare i propri passi. Mi confronterò tra oggi e domani con le forze dell'ordine e la scuola e faremo il possibile perché la cosa non venga archiviata e banalizzata. Il fatto che nel 2022 succeda una cosa tale in una realtà come la nostra è di una gravità massima che va indagata, approfondita, compresa, e fortemente stigmatizzata".